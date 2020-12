Michele Bravi con il suo nuovo disco, un concept album La Geografia del Buio (Di martedì 15 dicembre 2020) Un concept album sofferto e dolente, un disco che racconta tante difficoltà e momenti difficili, Michele Bravi esce allo scoperto con il suo nuovo lavoro, La Geografia del Buio. L’album, dopo una lunga attesa dovuta a rinvii a causa dell’emergenza sanitaria, sarà disponibile in tutti i formati da venerdì 29 gennaio 2021. Omicidio stradale, accolto il patteggiamento per Michele Bravi Il nuovo suo progetto discografico è stato anticipato lo scorso maggio dall’uscita dal singolo La vita breve dei coriandoli. A distanza di quattro anni da Anime di carta, l’album certificato disco d’oro e contenente il singolo doppio platino Il diario ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 15 dicembre 2020) Unsofferto e dolente, unche racconta tante difficoltà e momenti difficili,esce allo scoperto con il suolavoro, Ladel. L’, dopo una lunga attesa dovuta a rinvii a causa dell’emergenza sanitaria, sarà disponibile in tutti i formati da venerdì 29 gennaio 2021. Omicidio stradale, accolto il patteggiamento perIlsuo progettografico è stato anticipato lo scorso maggio dall’uscita dal singolo La vita breve dei coriandoli. A distanza di quattro anni da Anime di carta, l’certificatod’oro e contenente il singolo doppio platino Il diario ...

