Michael Jackson | gli eredi vincono la causa per il documentario scandalo

(Di martedì 15 dicembre 2020) Si tratta deldella HBO su due degli accusatori di abusi sessuali di, morto da qualche anno E’ la storia di tante grandi star planetarie. Non trovano ace nemmeno da defunti in molti casi. Una vita costellata da scandali, eccessi che sembra durare anche dopo la fine della vita terrena. E’ il L'articolo proviene da YesLife.it.

La notizia esatta è che HBO HA PERSO l'appello contro Michael Jackson Estate. Il caso tornerà ora alla Corte Superiore…

Gli eredi di Michael Jackson hanno vinto in appello contro la rete televisiva americana HBO, per il documentario 'Leaving Neverland' del 2019 nel quale la popstar veniva accusata di abusi sessuali su ...Michael Jackson, gli eredi vincono la causa contro HBO per il doc "Leaving Neverland" ...