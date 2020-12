“Mia suocera sta facendo sesso con mio marito” | madre e figlio a processo per incesto in Usa

Leggi su limemagazine.eu

(Di martedì 15 dicembre 2020) . È l’assurda scena a cui ha dovuto assistere una donna statunitense di Fitchburg, in Massachusetts, le cui urla hanno messo in allarme vicini e la polizia che infine è intervenuta sul posto denunciando però ildella donna e laper il reato di. Il 43enne Tony L. Lavoie e ladi lui, di 64 ann isono stati rinviati a giudizio e ora rischiano venti anni di carcere. Quando è rientrata a casa dopo alcune commissioni tutto pensava di poter trovare ma non di certo lae ilche facevanoin casa sua. È l’assurda scena a cui ha dovuto assistere una donna statunitense di Fitchburg, in Massachusetts, le cui urla hanno messo in allarme vicini e la polizia che infine è intervenuta sul posto denunciando il...