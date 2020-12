Meteo Roma: previsioni per mercoledì 16 dicembre (Di martedì 15 dicembre 2020) Nuvolosità irregolare nel corso delle ore diurne su tutto il territorio ma con tempo asciutto; condizioni di tempo stabile anche in serata sempre però con molte nubi sparse. Temperature comprese tra +6°C e +14°C. Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 16 dicembre Tempo asciutto nel corso della giornata con molte nuvole diffuse sulla costa e anche sulle zone interne al mattino e al pomeriggio; in serata le condizioni Meteo non subiranno variazioni. Meteo Italia: previsioni per mercoledì 16 dicembre Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con pioviggini sparse eccetto in Piemonte e Liguria di ponente. Al pomeriggio nubi basse e nuvolosità compatta con deboli piogge in Liguria e regioni orientali. In serata tempo uggioso ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 dicembre 2020) Nuvolosità irregolare nel corso delle ore diurne su tutto il territorio ma con tempo asciutto; condizioni di tempo stabile anche in serata sempre però con molte nubi sparse. Temperature comprese tra +6°C e +14°C.Lazio:per16Tempo asciutto nel corso della giornata con molte nuvole diffuse sulla costa e anche sulle zone interne al mattino e al pomeriggio; in serata le condizioninon subiranno variazioni.Italia:per16Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con pioviggini sparse eccetto in Piemonte e Liguria di ponente. Al pomeriggio nubi basse e nuvolosità compatta con deboli piogge in Liguria e regioni orientali. In serata tempo uggioso ...

