Meteo | le previsioni di mercoledì 16 dicembre

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 15 dicembre 2020) In questi giorni l'Italia è interessata da un campo di alta pressione di origine sub-tropicale. A seconda delle zone in cui viviamo l'anticiclone avrà degli effetti diversi. Al Centro-Nord molte regioni non riusciranno a vedere il sole in quanto aria più umida favorirà nuvolosità diffusa e a tratti compatta. Nella giornata disono previste piogge sulla Liguria, sull'Emilia occidentale e sull'alta Toscana. In montagna di giorno non farà freddo e la neve, caduta abbondante nei giorni scorsi, potrebbe sciogliersi. Alto il rischio valanghe, di grado 4 sui settori dolomitici. Al Sud e su parte del Centro, l'anticiclone porterà aria calda dall'Africa e le temperature potrebbero sfiorare i 20 gradi in Sicilia e Sardegna, 18 sul Lazio e in Puglia. Questa situazione rimarrà invafriata fino a venerdì, nel weekend è atteso un peggioramento con l’arrivo di una ...