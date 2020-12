Meteo Italia tra Natale e Capodanno: cambia di nuovo tutto. Novità! (Di martedì 15 dicembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Per i modelli matematici di previsione, conseguentemente per i nostri aggiornamenti quotidiani, è un momento particolare. La difficoltà nell’individuare il trend Meteo climatico di fine anno evidenzia quante e quali siano le variabili atmosferiche in gioco. Evidentemente troppe per limitare l’analisi alla sola osservazione modellistica ed è per questo che continueremo a parlarvi – in modo semplice e speriamo comprensibile – del Vortice Polare, della Nina, della copertura nevoso euroasiatica e via discorrendo. Variabili che debbono essere necessariamente valutate dettagliatamente perché un minimo spostamento di questo o quel tassello potrebbe letteralmente stravolgere il cammino nell’ultima settimana dell’anno. Gli ultimissimi aggiornamenti modellistici, ad esempio, cancellano lo scenario anticiclonico natalizio ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 15 dicembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Per i modelli matematici di previsione, conseguentemente per i nostri aggiornamenti quotidiani, è un momento particolare. La difficoltà nell’individuare il trendclimatico di fine anno evidenzia quante e quali siano le variabili atmosferiche in gioco. Evidentemente troppe per limitare l’analisi alla sola osservazione modellistica ed è per questo che continueremo a parlarvi – in modo semplice e speriamo comprensibile – del Vortice Polare, della Nina, della copertura nevoso euroasiatica e via discorrendo. Variabili che debbono essere necessariamente valutate dettagliatamente perché un minimo spostamento di questo o quel tassello potrebbe letteralmente stravolgere il cammino nell’ultima settimana dell’anno. Gli ultimissimi aggiornamenti modellistici, ad esempio, cancellano lo scenario anticiclonico natalizio ...

DPCgov : ????? Piogge, venti di burrasca e neve su gran parte dell’Italia ????#allertaROSSA meteo-idro, martedì #8dicembre, in V… - infoitinterno : Il Meteo per l’Italia del 15 dicembre, l’ondata di maltempo è alle spalle - infoitinterno : Meteo di oggi, il migliore della settimana. Temperature minime in Italia - ferrarisergio4 : Meteo Italia tra Natale e Capodanno: cambia di nuovo tutto. Novità! - giusyoni : RT @Adnkronos: #Meteo: PROSSIMI GIORNI, si estende un INGANNEVOLE #ANTICICLONE INVERNALE. Le CONSEGUENZE per l'#ITALIA -