“Meglio il Covid19 che…” Roberto Burioni | la frase infelice fa infuriare tutti Lui cancella subito il commento | ma è troppo tardi | sul web è bufera

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 15 dicembre 2020) C’è un limite che non si dovrebbe mai superare, soprattutto se si parla di un virus che ha ucciso circa 1 milione e mezzo di persone in tutto il mondo. Eppure questa semplice regola, viene spesso ignorata, soprattutto da chi, di mestiere dovrebbe invece fare l’opposto. Di previsioni sulla pandemia, comei virologi, ne ha azzeccate poche. Sono tantissimi i casi di scienziati che nel corso della pandemia hanno dato più peggio di loro sui social. E in questa lista ci è caduto, suo malgrado, ancheche ha affermato: “il Covid-19 dell’As Roma”. Lo ha detto, rispondendo a un utente che aveva scritto: “Non seguo il calcio ma per il vaccino per i miei io posso aspettare, farei il tifo per qualsiasi squadra”. Il tweet hadestato commenti sdegnati eha ...