Mediterraneo | Pompeo replica a Lavrov | ' Russia minaccia stabilità regione' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 dicembre 2020) Washington, 15 dic. (Adnkronos) - "sostiene che gli Usa 'facciano giochetti' nel Mediterraneo ma in realtà gli Stati Uniti lavorano produttivamente con i partner regionali e sostengono i processi politici delle Nazioni Unite in Libia". Lo ha dichiarato su Twitter il segretario di Stato americano, Mikendo alle accuse del capo della diplomazia russa lanciate al recente Med Dialogues. Secondo, gli Usa avrebbero bloccato la nomina di un nuovo rappresentante speciale delle Nazioni Unite in Libia. "In Libia, gli Stati Uniti sostengono la formazione di un governo inclusivo che possa mettere in sicurezza il Paese e soddisfare i bisogni economici e umanitari del popolo libico - ha spiegatoin una nota - Il nostro obiettivo principale resta quello di portare le parti libiche ...