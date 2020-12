McDonald's, nel 2019 in Italia 1,4 miliardi per il sistema Paese (Di martedì 15 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – McDonald's continua a investire sul sistema economico, sociale e territoriale dell'Italia: nel 2019 sono stati immessi nel sistema Paese 1,4 miliardi di euro, pari allo 0,1% del Pil 2019, in crescita del 14% rispetto all'anno precedente. E' quanto emerge dall'analisi realizzata dall'Istituto Althesys, “Condividere Valore”, il report di impatto socio-economico di McDonald's Italia 2019/2020 che misura la capacità del sistema McDonald's – tra ristoranti, licenziatari e fornitori – di creare e distribuire ricchezza non solo per i suoi stakeholder, ma anche per le comunità e per il territorio in cui opera.“Siamo davvero orgogliosi di vedere che il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) –'s continua a investire suleconomico, sociale e territoriale dell': nelsono stati immessi nel1,4di euro, pari allo 0,1% del Pil, in crescita del 14% rispetto all'anno precedente. E' quanto emerge dall'analisi realizzata dall'Istituto Althesys, “Condividere Valore”, il report di impatto socio-economico di's/2020 che misura la capacità del's – tra ristoranti, licenziatari e fornitori – di creare e distribuire ricchezza non solo per i suoi stakeholder, ma anche per le comunità e per il territorio in cui opera.“Siamo davvero orgogliosi di vedere che il ...

