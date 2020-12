Mauro Grandi Area Fiera | Boom adesioni per Fusa expo forniture e servizi aziende in epoca Covid

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 dicembre 2020) Brescia, 15 dic. (Labitalia) - "è la prima ed unica manifestazione nazionale dedicata alleper ufficio e aiaziendali si terrà a Brixia Forum/di Brescia dal 5 al 7 ottobre 2021. Una scelta coraggiosa in questo momento difficile ma che sta riscuotendo un ottimo successo, in quanto abbiamo raggiunto già il 40% delle". Così, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, ceo diorganizer nata nel 2008. "Il nostro gruppo - dice - dedica costantemente considerevoli risorse allo studio dell'evoluzione dei mercati sia nazionali sia internazionali ricercando segmenti scoperti e richiedenti manifestazioni fieristiche specifiche. ...