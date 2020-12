Matilda De Angelis mostra l’acne al viso: «Condivido questa piccola verità per accettarmi» (Di martedì 15 dicembre 2020) Quello di Matilda De Angelis sui social è stato un invito ad accettarsi, a piacersi con tutti i difetti. Su Instagram la popolare attrice di “Tutto può succedere”, che vanta una carriera internazionale che l’ha portata a recitare accanto a Nicole Kidman e Hugh Grant nella serie Hbo The Undoing – Le verità non dette (in Italia su Sky dall’11 dicembre), ha pubblicato uno scatto che mostra il suo bel viso coperto in basso, verso il mento, dall’acne. Qualcuno lo ha già definito un inno al body positive, un messaggio indirizzato a quante ancora fanno fatica a volersi bene. leggi anche l’articolo —> Maria De Filippi ricorda il primo incontro con suo figlio adottivo: «Pensavo: e se gli faccio schifo?» Su Instagram Matilda De Angelis ha postato un selfie ... Leggi su urbanpost (Di martedì 15 dicembre 2020) Quello diDesui social è stato un invito ad accettarsi, a piacersi con tutti i difetti. Su Instagram la popolare attrice di “Tutto può succedere”, che vanta una carriera internazionale che l’ha portata a recitare accanto a Nicole Kidman e Hugh Grant nella serie Hbo The Undoing – Lenon dette (in Italia su Sky dall’11 dicembre), ha pubblicato uno scatto cheil suo belcoperto in basso, verso il mento, dal. Qualcuno lo ha già definito un inno al body positive, un messaggio indirizzato a quante ancora fanno fatica a volersi bene. leggi anche l’articolo —> Maria De Filippi ricorda il primo incontro con suo figlio adottivo: «Pensavo: e se gli faccio schifo?» Su InstagramDeha postato un selfie ...

Mila18026580 : RT @NetflixIT: Quest’anno sotto l’albero c’è di tutto: un’isola leggendaria con Elio Germano e Matilda De Angelis, le nuove e terrificanti… - nightvvash : posso diventare elio germano per qualche ora? vi prego voglio girare anche io per via zamboni con matilda de angel… - chemclworld : l'ultimo post di matilda de angelis ?????????????????????? - deprelepre : la mia nuova crush si chiama matilda de angelis - W4itforme : I commenti sotto l'ultima foto di Matilda De Angelis mi fanno venire il vomito.È ora che sfatiamo il mito 'l'acne s… -

Ultime Notizie dalla rete : Matilda Angelis L'incredibile evoluzione di Matilda GQ Italia Arte e natura sono i protagonisti del fine settimana mantovano

MANTOVA – Cinema Mignon, ore 16.30, 18.30 e 21.15: "Pericle il nero", di Stefano Mordini. Con Riccardo Scamarcio, Marina Fois, Valentina Acca. Italia/Belgio/Francia 2015. Durata: 100'. Pericle Scalzon ... Matilda De Angelis su Instagram mostra l'acne al viso: «Condivido questa piccola verità per accettarmi»

Un invito alla sincerità e all'autoaccettazione. E se viene da Matilda De Angelis, giovane attrice di successo che non ha paura di mostrare i suoi difetti dovuti all'acne, ci ... MANTOVA – Cinema Mignon, ore 16.30, 18.30 e 21.15: "Pericle il nero", di Stefano Mordini. Con Riccardo Scamarcio, Marina Fois, Valentina Acca. Italia/Belgio/Francia 2015. Durata: 100'. Pericle Scalzon ...Un invito alla sincerità e all'autoaccettazione. E se viene da Matilda De Angelis, giovane attrice di successo che non ha paura di mostrare i suoi difetti dovuti all'acne, ci ...