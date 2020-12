Masterchef Italia spalanca le porte delle sue cucine per la decima edizione Ecco tutte le novità di questa stagione

Leggi su domanipress

(Di martedì 15 dicembre 2020)lesueper la, in onda dal 17 dicembre ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV.Con entusiasmo e determinazione riparte la ricerca del migliore chef amatoriale d’Italia. A giudicare le prove degli aspiranti chef torna il sempre più affiatato trio composto da Bruno Barbieri, pioniere del programma sin dalla prima, che si è sempre distinto per la sua attenzione alla perfezione in cucina e la sua eleganza; Antonino Cannavacciuolo, un mix di raffinatezza, simpatia e rigore; Giorgio Locatelli, che porta in cucina spirito British e anima italiana, innovazione e attenzione al dettaglio. Il livello è sempre più alto e gli aspiranti chef si dovranno confrontare con ...