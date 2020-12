«MasterChef Italia» sfida il Covid-19 | perché «la cucina è il nuovo rock’n’roll»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 15 dicembre 2020) «La cucina è il nuovo rock’n’roll». Lo hanno detto in Inghilterra, a Londra, e Giorgio Locatelli, che insieme a Bruno Barbieri (rinominato«Nano malefico») e Antonino Cannavacciuolo ha lavorato al nuovo MasterChef Italia, ha pensato di fare sua l’analogia. «Com’è stato per il rock’n’roll, oggi è per la cucina, diventata materia nelle mani dei più giovani», ha cercato di spiegare lo chef di Corgeno, attribuendo allo show televisivo il merito della rivoluzione, di un processo lento, destinato a svincolare la gastronomia dall’immagine di «una madre anni Ottanta». «MasterChef ha cambiato il mondo con il quale si parla di cucina». E «ha dato la forza, ai piccoli produttori e a prodotti come il lattume, di entrare nel mercato», gli ha fatto eco Bruno Barbieri, parte di un trio che, nell’anno della pandemia, si è trovato ad affrontare la sfida più difficile. https://twitter.com/MasterChef_it/status/1338812250111561729