Masterchef Italia inizia il 17 dicembre, Bruno Barbieri: “Ho detto 28 no”, novità la selezione su Zoom (Di martedì 15 dicembre 2020) Torna anche quest’anno il cooking show più amato: Masterchef Italia. Sarà un’edizione diversa, che dovrà certamente adeguarsi alle novità dettate dalla pandemia in corso. Sappiamo, infatti, dalla conferenza stampa tenutasi oggi con i tre giudici, Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo, che alcune cose saranno diverse. I tre, ormai, formano un team rodato, che … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 15 dicembre 2020) Torna anche quest’anno il cooking show più amato:. Sarà un’edizione diversa, che dovrà certamente adeguarsi alledettate dalla pandemia in corso. Sappiamo, infatti, dalla conferenza stampa tenutasi oggi con i tre giudici,, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo, che alcune cose saranno diverse. I tre, ormai, formano un team rodato, che … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

MontiFrancy82 : Il 17 dicembre su @SkyItalia si riaccendono i fuochi di @MasterChef_it . Tutte le novità della decima edizione e l… - SecolodItalia1 : Il giudice di Masterchef contro Conte: “A Londra i ristoranti in crisi sono risarciti davvero, in Italia no”… - foodaffairs_it : Molino Spadoni, anche quest’anno, è la farina ufficiale di MasterChef Italia - AbruzzoBlog : RT @NotizieAbruzzo: Amadori con MasterChef Italia: partneship anche per la 10ma edizione - NotizieAbruzzo : Amadori con MasterChef Italia: partneship anche per la 10ma edizione -