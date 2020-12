Mascherine e abbigliamento anti-Covid su Bolzonella Care

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 15 dicembre 2020) Heineken, Balconi, Umana e Prima.it sono solo alcune delle aziende che hanno scelto i dispositivi per la protezione daldi, all’indirizzo www.nfortunistica-dpi.it, il portale di Castper la vendita divirale e altri prodotti utili a contrastare il rischio di contagio. Un’offerta che unisce l’affidabilità di un’azienda attiva da 50 anni nell’da lavoro alla sicurezza di prodotti con marcatura CE, certificati come DPI o dispositivi medici. In catalogo ci sonomonouso chirurgiche, FFP2, visiere protettive, gel igienizzante,lavabili personalizzabili,...