"Mascherina sospesa per i senza fissa dimora": l'iniziativa di Avvocato di Strada e farmacie

La Mascherina come il caffè, sospesa a favore dei senzatetto. È l'iniziativa lanciata dalla onlus Avvocato di Strada, l'associazione nazionale nata a Bologna alla nel 2000, con l'obiettivo di tutelare i diritti delle persone senza fissa dimora. E nell'epoca del Covid, usufruire mascherine protettive e gel igienizzanti è uno dei nuovi diritti. La raccolta solidale è partita lo scorso 10 dicembre e rimarrà attiva fino al 31 gennaio. Il sistema è sostanzialmente lo stesso del caffè sospeso a Napoli, ma con la variante della farmacia al posto del bar. Da qualche giorno la manifestazione è partita a Taranto dove c'è stata una grande risposta dei farmacisti.

