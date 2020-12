Martina Sambucini: chi è la nuova Miss Italia 2020? (Di martedì 15 dicembre 2020) Si chiama Martina Sambucini, ha 19 anni ed è stata incornata Miss Italia 2020. Ma chi è la giovane più bella d’Italia, premiata in diretta streaming nazionale? Arriva dalla Capitale, che già l’aveva eletta con la fascia di Miss Roma 2020: così Martina Sambucini è arrivata all’incoronazione nazionale, diventando la nuova Miss Italia 2020. Dopo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 15 dicembre 2020) Si chiama, ha 19 anni ed è stata incornata. Ma chi è la giovane più bella d’, premiata in diretta streaming nazionale? Arriva dalla Capitale, che già l’aveva eletta con la fascia diRoma: cosìè arrivata all’incoronazione nazionale, diventando la. Dopo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

