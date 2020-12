Martina | la Miss Italia più invisibile della storia La prima volta storica della ragazza più bella

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 dicembre 2020) Niente pubblico. Niente flash. Manon ha rinunciato al proprio fascino e in tempi di Covid tutto si è svolto in streaming. Alessandro Greco ha presentato la kermesse nel pomeriggio di ieri. Sicuramente a molte persone è sfuggito l'appuntamento - che un tempo era attesissimo - perché lo streaming ha cambiato tutto. In ogni caso non è mancata l'emozione. La vittoria è andata aSambucini, arrivata fra le finaliste con la fascia diRoma. Diciannove anni, vive a Frascati, 1.77 di altezza. Secondo posto per Beatrice Scolletta e terzo per Alice Leone,Liguria. "Non ho tante parole al momento, sono molto emozionata, stento a crederci. Ringrazio tutti quanti per questa esperienza meravigliosa. Penso alla mia famiglia che era sicuramente in ansia, ho pensato subito a loro. Sono ...