Maria Teresa Cristini: chi è la protagonista de Il Collegio? Età, Instagram, FOTO (Di martedì 15 dicembre 2020) Maria Teresa Cristini, più nota come Esa, è una delle protagoniste di quest’ultima edizione de Il Collegio, in onda tutti i martedì in prima serata su Rai Due. Maria Teresa ha 14 anni di età e viene da Sant’Olcese, in provincia di Genova. Ha deciso di rasarsi i capelli per dare dimostrazione del fatto che l’aspetto, in realtà, non conta. Partecipa a Il Collegio per far diffondere il proprio messaggio: non farsi abbattere dagli altri. Questa la sua presentazione prima dell’ingresso nel Collegio: “Sono Esa, ho 14 anni e non sopporto la banalità, sia fuori che dentro. Io odio questa società. La mia caratteristica principale è il coraggio e la voglia di cambiare sempre. Ho deciso di tagliarmi i capelli come ripicca sui canoni di bellezza che ci sono nel ... Leggi su giornal (Di martedì 15 dicembre 2020), più nota come Esa, è una delle protagoniste di quest’ultima edizione de Il, in onda tutti i martedì in prima serata su Rai Due.ha 14 anni di età e viene da Sant’Olcese, in provincia di Genova. Ha deciso di rasarsi i capelli per dare dimostrazione del fatto che l’aspetto, in realtà, non conta. Partecipa a Ilper far diffondere il proprio messaggio: non farsi abbattere dagli altri. Questa la sua presentazione prima dell’ingresso nel: “Sono Esa, ho 14 anni e non sopporto la banalità, sia fuori che dentro. Io odio questa società. La mia caratteristica principale è il coraggio e la voglia di cambiare sempre. Ho deciso di tagliarmi i capelli come ripicca sui canoni di bellezza che ci sono nel ...

