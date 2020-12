Maria De Filippi vorrebbe rivivere il primo incontro con suo figlio Gabriele (Foto) (Di martedì 15 dicembre 2020) Maria De Filippi racconta in genere le storie degli altri, tira fuori poco di se stessa ma al Corriere della Sera ha rivelato un po’ di più confermando che nella vita privata è suo figlio Gabriele il suo incontro più importante (Foto). Molti non sanno che Maria De Filippi è mamma, forse perché non l’hanno mai vista col pancione, forse perché poco attenti o perché la conduttrice davvero non parla molto della sua vita privata. Aveva 10 anni Gabriele quando ha incontrato per la prima volta la sua mamma, suo padre, la famiglia che l’avrebbe cresciuto e amato. Lei era terrorizzata ed è anche per questo che alla domanda qual è il giorno che vorresti rivivere la sua risposta si riferisce all’incontro con suo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 15 dicembre 2020)Deracconta in genere le storie degli altri, tira fuori poco di se stessa ma al Corriere della Sera ha rivelato un po’ di più confermando che nella vita privata è suoil suopiù importante (). Molti non sanno cheDeè mamma, forse perché non l’hanno mai vista col pancione, forse perché poco attenti o perché la conduttrice davvero non parla molto della sua vita privata. Aveva 10 anniquando ha incontrato per la prima volta la sua mamma, suo padre, la famiglia che l’avrebbe cresciuto e amato. Lei era terrorizzata ed è anche per questo che alla domanda qual è il giorno che vorrestila sua risposta si riferisce all’con suo ...

liviofiorillo : RT @cheTVfa: #MariaDeFilippi parla in assoluta libertà dei suoi programmi, delle sue scelte, di ascolti, di passato e presente… Su #Lorella… - SecolodItalia1 : Maria De Filippi sulla Cuccarini: «Le sue posizioni sovraniste? Per me è stata un’ingenua» - cheTVfa : #MariaDeFilippi parla in assoluta libertà dei suoi programmi, delle sue scelte, di ascolti, di passato e presente…… - tuttopuntotv : Maria De Filippi svela: perché ha unito i due troni, retroscena su Amici e su Sanremo #UominieDonne #amici20… - blogsicilia : 'Cuccarini? Equivoci sui suoi pensieri politici', così Maria De Filippi - -