Maria De Filippi si racconta | temeva il rifiuto del figlio Gabriele

barbaravellucci : @incazzatae Giorgio Armani, Alessandro Del Piero, Maria De Filippi, Massimo Ranieri, Luciano De Crescenzo, Sabrina… - infoitcultura : Uomini e Donne, l’esibizione di Gemma Galgani fa cadere la mascella a Maria De Filippi - peppe844 : RT @tuttopuntotv: Maria De Filippi svela: perché ha unito i due troni, retroscena su Amici e su Sanremo #UominieDonne #amici20 #sanremo2021… - DarioL46 : Ottima intervista di @ErreEffe7 alla Queen Maria De Filippi. - CheDonnait : Maria De Filippi viene allo scoperto su #Amici20 #amici -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi

Maria De Filippi si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato di tutti i suoi programmi, ma soprattutto di Amici. Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate del ...E’ successo il caos nella puntata di “Uomini e Donne” andata in onda il 14 dicembre. A tenere banco, ancora una volta è stata Gemma. E no, questa volta le sue classiche liti con Tina non c’entrano. A ...