Maria De Filippi | «Il giorno in cui sono andata a prendere mio figlio Gabriele»

(Di martedì 15 dicembre 2020) «Quando ho incontrato per la prima volta Gabriele: lui aveva 10 anni, io ero tesa come una corda di violino, era come andare a un esame a cui non ti puoi preparare». Maria De Filippi, il cui racconto è stato affidato al Corriere della Sera si è posta la più difficile delle domande, quando, con Maurizio Costanzo, è andata a prendere Gabriele, figlio adottivo della coppia.