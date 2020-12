Maria De Filippi confessione a sorpresa dopo anni | “Ero terrorizzata”

Leggi su meteoweek

(Di martedì 15 dicembre 2020) NonostanteDepossa apparire in televisione come una conduttrice sicura di sé, non ha mai nascosto una situazione in cui si è ritrovata completamentee temeva di ritrovarsi nel panico più totale. La grande conduttrice di programmi di successo di Canale 5 infatti, in tempi non sospetti, ha parlato delle sue fobie L'articolo proviene da www.meteoweek.com.