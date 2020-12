Maradona, il Siviglia assunse un detective per spiarlo: Charlie racconta la vita sregolata del Diez (Di martedì 15 dicembre 2020) "Maradona conduceva una vita non usuale per un atleta".Lo ha detto Charlie, il detective assunto dal Siviglia per spiarlo. Il Pibe de Oro è scomparso lo scorso 25 novembre nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires, a causa di un'insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa. La sua morte, da una parte, ha spiazzato l'intero mondo del calcio, dall'altra, ha riacceso numerose polemiche sulla vita che il Diez ha condotto durante la sua gloriosa e vincente carriera.Charlie, in un'intervista a Vox Populi, ha raccontato la vita sregolata di Diego Armando Maradona quando si trasferì dal Napoli al club spagnolo: "Abitava in ... Leggi su mediagol (Di martedì 15 dicembre 2020) "conduceva unanon usuale per un atleta".Lo ha detto, ilassunto dalper. Il Pibe de Oro è scomparso lo scorso 25 novembre nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires, a causa di un'insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa. La sua morte, da una parte, ha spiazzato l'intero mondo del calcio, dall'altra, ha riacceso numerose polemiche sullache ilha condotto durante la sua gloriosa e vincente carriera., in un'intervista a Vox Populi, hato ladi Diego Armandoquando si trasferì dal Napoli al club spagnolo: "Abitava in ...

