Maradona | il detective assunto dal Siviglia per spiarlo | ' Faceva cose assurde'

Diego Armando Maradona in campo rasentava la perfezione, un po' meno fuori dal rettangolo verde. Tante le disavventure che hanno visto il Pibe de Oro protagonista e che ne hanno macchiato l'immagine. Dopo aver mostrato il meglio di sè con la maglia del Napoli, dove è diventato un vero e proprio Dio, Diego è approdato al Siviglia. In Spagna conoscevano il grande talento del Diez, ma anche il suo essere poco avvezzo alle regole, tanto che decisero di assumere un investigatore privato, che divenne la sua ombra. A ricevere l'incarico fu un certo Charlie, che in un'intervista a Vox Populi rivela: "Abitava in uno chalet dove c'era solo una via d'uscita. Quindi abbiamo messo una macchina lì e ci siamo alternati. Quella casa era come El Corte Inglés. C'erano 18 o 20 tra italiani e argentini che andavano e venivano. Sono in strada da 30 anni e so che persone erano. È stato un disastro. Conduceva una vita non usuale per un atleta".