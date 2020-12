“Maradona drogato | ladro e ciccione” | bufera sulla frase shock a Tiki Taka

(Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Che si offendono i napoletani, io me ne frego, io sono libero di dire che Diego Armandonella vita era un mediocre, uncome quando segnò contro l’Inghilterra!”.nello studio di, dove il giornalista Filippo Facci ha espresso un pesante giudizio su Diego Armandoche ha scatenato il caos tra gli ospiti e successivamente sui social. “Andavo a vedere periodicamente a vederesu Youtube, lui sarebbe uno dei pochi che fisicamente potrebbe resistere ai campioni di oggi – ha esordito il giornalista – Tuttavia, come persona aveva dei difetti da mediocre imbecille, che è morto a 35 anni, diversamente da Paolo Rossi che è morto da vivo. I ...

kisskissnapoli : Bruscolotti: 'Mi hanno detto che in una Tv è stato dato del drogato, ladro e ciccione a #Maradona. Questo signore d… - napolipiucom : VIDEO – #FACCI: #Maradona , IMBECILLE MEDIOCRE, LADRO E DROGATO. CHE SI OFFENDONO I NAPOLETANI ME NE FREGO. MA CHI… - peoplexpressit : “Maradona drogato e ladro”: scoppia il caos a Tiki Taka VIDEO - MondoNapoli : Facci a TikiTaka: 'Maradona era un drogato, ladro e ciccione', scatta la lite con Auriemma e Montuori -… - sscalcionapoli1 : 'Maradona era un drogato, ciccione e ladro!', caos nello studio di Tiki Taka: 'Necessiti di un Tso! Curati! ' Montu… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona drogato

Corriere dello Sport.it

Non si placa lo scontro tra maradoniani ed anti maradoniani, i secondo per la verità, sono giusto in 4 e tutti uguali.Il giornalista Filippo Facci, negli studi di Tiki Taka, ha sparato a zero, senza scrupoli, su Maradona e i napoletani: “Che i napoletani si offendano pure, a me non frega. Maradona gli può essere piac ...