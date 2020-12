Mandarini | scopriamo tutti i benefici di questo portentoso agrume

Leggi su improntaunika

(Di martedì 15 dicembre 2020) Alessandro Nunziati I, comegli agrumi, sono ricchissimi di antiossidanti che prevengono le infezioni e rafforzano il sistema immunitario: rispetto però agli altri frutti della famiglia delle Rutacee (come per esempio il pompelmo), il mandarino possiede una maggiore concentrazione di flavonoidi, tra i quali spicca la nobiletina, che aiuta ad abbassare i livelli di glucosio e colesterolo nel sangue, e a prevenire l’aterosclerosi, anticamera di malattie cardiocircolatorie come ictus e infarto. Il consumo quotidiano di questi agrumi, avrebbe quindi un’azione mirata anche sul controllo del diabete (in particolare quello di tipo 2) e dell’obesità. Tra le vitamine del mandarino, quella più massicciamente rappresentata è la vitamina C che si concentra nella buccia e soprattutto nell’ “albedo” ovvero la pellicina che siamo soliti togliere ...