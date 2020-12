Mamma ho perso l'aereo: il dettaglio che spiega perché Kevin viene lasciato a casa (Di martedì 15 dicembre 2020) Mamma, ho perso l'aereo è un classico natalizio che nasconde più di un segreto: un utente ha finalmente spiegato perché la famiglia di Kevin non si sia subito accorta della sua assenza. Mamma, ho perso l'aereo è uno dei classici natalizi per eccellenza. Il film diretto da Chris Columbus, indubbiamente, nasconde più di un segreto, l'ultimo dei quali è stato scovato da un utente su Twitter, che ha trovato la risposta al perché i McCallister non si siano accorti dell'assenza di Kevin. Semplice! perché il biglietto aereo di Kevin è finito per sbaglio tra i rifiuti durante la cena della sera precedente. Ammettetelo, anche voi vi siete chiesti per quale ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 dicembre 2020), hol'è un classico natalizio che nasconde più di un segreto: un utente ha finalmentetola famiglia dinon si sia subito accorta della sua assenza., hol'è uno dei classici natalizi per eccellenza. Il film diretto da Chris Columbus, indubbiamente, nasconde più di un segreto, l'ultimo dei quali è stato scovato da un utente su Twitter, che ha trovato la risposta ali McCallister non si siano accorti dell'assenza di. Semplice!il bigliettodiè finito per sbaglio tra i rifiuti durante la cena della sera precedente. Ammettetelo, anche voi vi siete chiesti per quale ...

