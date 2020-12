Mafia | narcotraffico dall' Albania al materano | 18 arresti

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 15 dicembre 2020) Una maxi operazione, denominata "Metalba" e coordinataa Direzione distrettuale antidi Potenza, ha interessato le province di Matera, Potenza, Cosenza, Lecce, Udine, Parma e Trapani: si tratta di un ingentetra l'e la provincia di Matera che ha portato all'arresto di 18 persone. Gli indagati, per ora, sono accusati a vario titolo di associazione dedita al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare eroina, cocaina e marijuana. Si tratta di sette ordinanze di custodia cautelare in carcere e undici ai domiciliari. Il tragitto della drogaLa droga, che arrivava, veniva spacciata lungo il litorale jonico-lucano, in particolare a Tursi e a Policoro, in provincia di Matera. I dettagli dell'operazione - a cui stanno ...