Mafia | duro colpo alla rete del boss Messina Denaro | 13 fermi nel Trapanese

infoitinterno : Mafia, arresti in Sicilia: duro colpo agli uomini di Messina Denaro - infoitinterno : BLITZ DELLA POLIZIA: DURO COLPO ALLA MAFIA DI CALATAFIMI - giusconsalvi : BLITZ DELLA POLIZIA: DURO COLPO ALLA MAFIA DI CALATAFIMI - OBeneduci : BLITZ DELLA POLIZIA: DURO COLPO ALLA MAFIA DI CALATAFIMI - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Mafia: blitz a Trapani, duro colpo agli uomini di Messina Denaro -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia duro

Tra gli indagati figura un sindaco, accusato di corruzione elettorale ed estorsione, oltre a diversi imprenditori. Duro colpo della Polizia al clan del boss Matteo Messina Denaro, latitante dal 1993 ...Il leader della Lega a Catania per il processo per sequestro di persona. La linea è quella di dimostrare come il governo giallo-verde condividesse la linea di dare priorità ai ricollocamenti. «Orgogli ...