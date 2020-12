Maestra no vax | in classe senza mascherina | ' Il Covid non esiste'

Rosyfree74 : RT @AdriMCMLXI: ah, fantastico! assunta 3 settimane fa proprio grazie al decreto anticovid si rifiuta di indossare la mascherina e propala… - Herbert403 : RT @AdriMCMLXI: ah, fantastico! assunta 3 settimane fa proprio grazie al decreto anticovid si rifiuta di indossare la mascherina e propala… - AdriMCMLXI : ah, fantastico! assunta 3 settimane fa proprio grazie al decreto anticovid si rifiuta di indossare la mascherina e… -

TREVISO «Tanto di Covid muoiono solo i vecchi»: la maestra negazionista ha usato queste parole per ... Disubbidiente e - almeno a guardare il suo profilo social - no mask e no vax, assunta però grazie ...IL CASOTREVISO «Tanto di Covid muoiono solo i vecchi»: la maestra negazionista ha usato queste parole per invitare i bambini ad abbassare la mascherina durante le lezioni alle scuole ...