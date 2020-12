Maestra negazionista, “Siete covidioti” protesta dei genitori – FOTO (Di martedì 15 dicembre 2020) Una giovane Maestra negazionista, assunta da solo qualche settimana, fa infuriare i genitori ed il sindaco per i suoi atteggiamenti. Tanti genitori stanno chiedendo provvedimenti severi nei confronti di una Maestra negazionista, assunta alla scuola elementare ‘Papa Giovanni XXIII’ di Treviso. La donna, di relativamente giovane età, avrebbe invitato i suoi giovanissimi alunni a non L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 15 dicembre 2020) Una giovane, assunta da solo qualche settimana, fa infuriare ied il sindaco per i suoi atteggiamenti. Tantistanno chiedendo provvedimenti severi nei confronti di una, assunta alla scuola elementare ‘Papa Giovanni XXIII’ di Treviso. La donna, di relativamente giovane età, avrebbe invitato i suoi giovanissimi alunni a non L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

DanielaPF75 : RT @Miti_Vigliero: Prevedo sua candidatura alle prossime elezioni La maestra negazionista in classe senza mascherina: 'Dpcm illegali, il v… - Miti_Vigliero : Prevedo sua candidatura alle prossime elezioni La maestra negazionista in classe senza mascherina: 'Dpcm illegali,… - BlunoteWeb : #Covid: Maestra negazionista ad alunni, ‘No mascherine, muoiono solo vecchi’ - Ele50914029 : RT @MMmarco0: Una maestra 'negazionista' di una scuola elementare di Treviso non indossava la mascherina in aula e convinceva gli alunni a… - globalistIT : -