Maestra licenziata dopo foto hard, la direttrice disse alle colleghe: 'Fatela sbagliare, la voglio mandare via' (Di martedì 15 dicembre 2020) Voleva mandarla via a tutti i costi e cercava un pretesto per farlo. Sarebbe stato questo l'intento della dirigente scolastica dell'asilo nido di Torino in cui lavorava la giovane insegnante poi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 dicembre 2020) Voleva mandarla via a tutti i costi e cercava un pretesto per farlo. Sarebbe stato questo l'intento della dirigente scolastica dell'asilo nido di Torino in cui lavorava la giovane insegnante poi ...

Il messaggio WhatsApp è stato ascoltato in tribunale durante il processo alla dirigente dell'asilo nido di Torino, accusata di diffamazione e violenza privata ... Maestra vittima di revenge porn licenziata, l'audio della preside: "Fatela sbagliare, voglio un pretesto per mandarla via"

"Non darà le dimissioni: cercate di indurla a fare qualcosa di sbagliato così lo prendo come pretesto per mandarla via. Fatemi ‘sta cortesia, io non so più cosa fare. Ce l’ho a morte con lei e non vog ... Il messaggio WhatsApp è stato ascoltato in tribunale durante il processo alla dirigente dell'asilo nido di Torino, accusata di diffamazione e violenza privata ..."Non darà le dimissioni: cercate di indurla a fare qualcosa di sbagliato così lo prendo come pretesto per mandarla via. Fatemi ‘sta cortesia, io non so più cosa fare. Ce l’ho a morte con lei e non vog ...