“Ma tu guarda che st***!”. GF Vip, rischio squalifica per Filippo Nardi (dopo appena 2 giorni) per questa frase. E Tommaso Zorzi la prende malissimo (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Grande Fratello Vip trema con Filippo Nardi che rischia la squalifica a poco più di due giorni dall’ingresso nella casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini? La colpa? Aver violato il regolamento riferendo agli altri concorrenti dettagli segreti sullo show. Parlando con Tommaso Zorzi, il Conte si è lasciato sfuggire la seguente frase: “Che poi il programma finisce a metà febbraio…”. Zorzi ha sgranato gli occhi: “Ma non finisce l’8?”. Effettivamente, Signorini aveva comunicato alla casa l’estensione fino all’8 febbraio, omettendo la possibilità che la finale vada in onda il 15, una settimana in più. Nardi si rende conto della gaffe e cala il gelo: “Dici l’otto Tommaso? Ehm… Boh… Non dico nulla…”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Grande Fratello Vip trema conche rischia laa poco più di duedall’ingresso nella casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini? La colpa? Aver violato il regolamento riferendo agli altri concorrenti dettagli segreti sullo show. Parlando con, il Conte si è lasciato sfuggire la seguente: “Che poi il programma finisce a metà febbraio…”.ha sgranato gli occhi: “Ma non finisce l’8?”. Effettivamente, Signorini aveva comunicato alla casa l’estensione fino all’8 febbraio, omettendo la possibilità che la finale vada in onda il 15, una settimana in più.si rende conto della gaffe e cala il gelo: “Dici l’otto? Ehm… Boh… Non dico nulla…”. ...

LucaBizzarri : Le persone inadeguate in posti di potere diventano menti pericolose, se poi l’italiano è quello che è nascono formu… - CarloCalenda : A nessuno frega nulla. Poteva dire che ha avuto un colloquio con Babbo Natale e ti risponderebbero “eh ma c’è Salvi… - matteograndi : Come sempre in Italia i temi non si valutano nel merito ma in base a chi li propone. E visto che Renzi non piace no… - the_fourty : RT @MeNeFrego___: Ma guarda un po'...ce l'hanno nel dna ?? - FitSicilia_cisl : RT @CettinaArduino: @CislNazionale “Non ti curar di loro ma guarda e passa”. Il lavoro svolto con grande impegno, competenza a tutela dei p… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ma guarda : “Il Premio Minerva 2020 è un riconoscimento per la nostra azienda impegnata nella politica di diversity inclusion†Yahoo Notizie