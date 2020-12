Louvre | paga 80mila euro per vedere la Gioconda a un palmo di naso

(Di martedì 15 dicembre 2020) Un amante dell’arte hatopur di poteruna volta nella sua vita la “” di Leonardo da Vinci a undisenza il vetro blindato che la protegge; un altro ha versato 42milaper passeggiare sui tetti in compagnia dell’artista JR; un altro ancora ha sborsato 42milaper assistere ad un concerto privato nella Sala delle Cariatidi: sono questi alcuni degli eventi esclusivi che ilper la prima volta nella sua storia ha messo all’asta con l’operazione “Bid for the”, una vendita online organizzata dalle case d’aste Christiès e Drouot, terminata oggi Complessivamente l’asta online ha incassato 2,3 milioni di d’. Il ricavato sarà ...

Fortune Italia

Anche il Louvre, che pur può contare in generose sovvenzioni pubbliche, si è dato da fare con iniziative però che, come scrive Liberation, non sono piaciute a tutti perché quasi esclusivamente pensate ...