Louis di Cambridge, il primo giorno di scuola si avvicina

George di Cambridge sembra un bambino posato, la sorella Charlotte è già una perfetta candidata a diventare una principessa ribelle (la stoffa da piccola star non le manca) e il piccolo Louis parrebbe il più divertente dei tre: è quanto racconta la foto utilizzata da William d'Inghilterra e Kate Middleton per la tradizionale cartolina di Natale di casa Cambridge, ma anche le risate sulle poltrone del Palladium Theatre di Londra, in occasione della prima uscita pubblica in cinque, hanno tradito questa attitudine del terzogenito dei duchi, che il prossimo aprile festeggerà 3 anni.

