Lotto | Superenalotto e 10eLotto | le estrazioni di oggi 15 dicembre 2020 in diretta

Leggi su altranotizia

(Di martedì 15 dicembre 2020)indel, Superenae 10edi, 15: tutti i numeri, uno dopo l’altro, saranno pubblicati progressivamente Ledel, Superenae 10ediCi sarà qualcuno di molto fortunato che, in questa edizione, riuscirà a vincere al, al 10eo addirittura al Superena? Insomma, andrebbe bene anche solo una di tutte e tre le lotterie. Sarebbe fantastico portare a casa una cifra di quelle messe in palio da questi tre giochi. Di sicuro, però, quello che potrebbe essere un vero e proprio sogno per chiunque è il Jackpot del ...