Lotta, Coppa del Mondo Individuale Belgrado 2020: Arianna Carieri in finale per il terzo posto (Di martedì 15 dicembre 2020) La Coppa del Mondo Individuale 2020 di Lotta e proseguita oggi, martedì 15 dicembre, a Belgrado, in Serbia: nella giornata odierna si sono disputate qualificazioni e semifinali delle ultime cinque categorie di peso della Lotta femminile, che domani vedranno andare in scena ripescaggi e finali, mentre vi saranno qualificazioni e semifinali delle prime cinque categorie dello stile libero. Oggi erano impegnate due azzurre, entrambe in categorie olimpiche, ovvero Arianna Carieri (-57 kg) e Dalma Caneva (-68 kg). La prima ha raggiunto la finale per il terzo posto, mentre la seconda è stata definitivamente eliminata. Domani saranno in gara invece Givi Davidovi (-57 kg) e Frank Chamizo (-74 ... Leggi su oasport (Di martedì 15 dicembre 2020) Ladeldie proseguita oggi, martedì 15 dicembre, a, in Serbia: nella giornata odierna si sono disputate qualificazioni e semifinali delle ultime cinque categorie di peso dellafemminile, che domani vedranno andare in scena ripescaggi e finali, mentre vi saranno qualificazioni e semifinali delle prime cinque categorie dello stile libero. Oggi erano impegnate due azzurre, entrambe in categorie olimpiche, ovvero(-57 kg) e Dalma Caneva (-68 kg). La prima ha raggiunto laper il, mentre la seconda è stata definitivamente eliminata. Domani saranno in gara invece Givi Davidovi (-57 kg) e Frank Chamizo (-74 ...

Inter-Napoli, mercoledì alle 20:45, è la partita più attesa della dodicesima giornata di Serie A: probabili formazioni e pronostici. Inter-Napoli: le probabili formazioni e dove vederla

Si infiamma la lotta scudetto. Natale è vicino e il calendario offre un ... VITTORIE NAPOLI: 10 – ultima l'1-0 in Coppa Italia del 12 febbraio 2020 con gol fi Fabiàn; in Serie A l'ultima vittoria è ...