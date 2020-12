orizzontescuola : Lopalco (Regione Puglia): “La scuola è sicura o no? Basta contrapposizioni ideologiche. Ecco come stanno le cose” “ - CarmeloMontana2 : RT @cgilpuglia: ?? Regione-sindacati, dopo l'incontro di @cgilpuglia @CislPuglia @uilpuglia con il Presidente Emiliano, l'Assessore Lopalco… - GesmundoPino : RT @cgilpuglia: ?? Regione-sindacati, dopo l'incontro di @cgilpuglia @CislPuglia @uilpuglia con il Presidente Emiliano, l'Assessore Lopalco… - cgilpuglia : ?? Regione-sindacati, dopo l'incontro di @cgilpuglia @CislPuglia @uilpuglia con il Presidente Emiliano, l'Assessore… - lillidamicis : Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco hanno incontrato o… -

Ultime Notizie dalla rete : Lopalco Regione

Orizzonte Scuola

L'assessore regionale sui social: "Si parla di terza ondata, senza pensare che la seconda non è affatto conclusa e potrebbe riprendere forza in qualsiasi momento" ...“No a ‘guerre di religione’. Il livello di contrapposizione ideologica che si è sviluppato intorno al tema dell’apertura/chiusura delle scuole in pandemia non è tollerabile in un momento così delicato ...