L’Oms sul vaccino anti Covid | “Vaccinare i giovani per configgere il virus”

Leggi su altranotizia

(Di martedì 15 dicembre 2020)sul: “per sil”. Ecco le ragioni che hanno portato a questa affermazione. La campagna dei vacciniL’Europa e il mondo interno si stanno ormai organizzando per dare inizio alle campagne per i vaccini. Nel frattempo dalarrivano dichiarazioni davvero import. Se da un lato immunizzare per primi gli anziani e più che mai giusto, dall’altro per silè necessario iniziare aanche i. Ecco quali sono le motivazioni. Le campagne di vaccinazioni Come ...