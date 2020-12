L'Oms assicura: "Babbo Natale è immune al virus e potrà circolare per distribuire doni" (Di martedì 15 dicembre 2020) “Babbo Natale è immune al coronavirus e potrà viaggiare per consegnare i regali a tutti i bambini del mondo”. Lo ha detto Maria Van Kerkhove, capo-epidemiologa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel consueto briefing sul Covid-19. La dottoressa ha proseguito: “Comprendo la preoccupazione per Babbo Natale, dal momento che è un anziano, ma vi posso assicurare che è immune a questo virus. Ci abbiamo parlato. Sta bene, così come sua moglie. Sono entrambi molto indaffarati al momento”. Per Babbo Natale non ci saranno restrizioni alla mobilità: “potrà entrare e uscire dallo spazio aereo come vorrà per distribuire i suoi regali”. Questa la garanzia ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 dicembre 2020) “al coronaviaggiare per consegnare i regali a tutti i bambini del mondo”. Lo ha detto Maria Van Kerkhove, capo-epidemiologa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel consueto briefing sul Covid-19. La dottoressa ha proseguito: “Comprendo la preoccupazione per, dal momento che è un anziano, ma vi possore che èa questo. Ci abbiamo parlato. Sta bene, così come sua moglie. Sono entrambi molto indaffarati al momento”. Pernon ci saranno restrizioni alla mobilità: “entrare e uscire dallo spazio aereo come vorrà peri suoi regali”. Questa la garanzia ...

