LOMBARDIA, BOLLETTINO CORONAVIRUS 15 DICEMBRE/ +114 morti, -86 ricoverati (Di martedì 15 dicembre 2020) BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, i dati sull'emergenza sanitari aggiornati al 15 DICEMBRE: le ultime notizie su morti, contagi e guariti Leggi su ilsussidiario (Di martedì 15 dicembre 2020), i dati sull'emergenza sanitari aggiornati al 15: le ultime notizie su, contagi e guariti

aranciaverde : RT @MatteoSorrenti: ?? BOLLETTINO #coronavirusitalIa 15/11 +14.884 casi(ieri 12030) +162k test(ieri 103) +846 decessi(ieri 491)(TOT65857) +1… - giancarlofelic1 : RT @qn_giorno: #Covid bollettino #Lombardia oggi 15 dicembre: contagi e morti in aumento, calano ricoveri - qn_giorno : #Covid bollettino #Lombardia oggi 15 dicembre: contagi e morti in aumento, calano ricoveri - prestia_fabio : RT @Open_gol: ?? Tornano a salire in nuovi casi di Coronavirus in Lombardia - SkyTG24 : Covid, in Lombardia 2.404 nuovi contagi su 27.676 tamponi -