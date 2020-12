Lombardia: accordo tra Regione e Agenzia beni confiscati per condivisione dati (Di martedì 15 dicembre 2020) Milano, 15 dic. (Adnkronos) - Regione Lombardia ha messo a disposizione dell'Agenzia Nazionale dei beni confiscati un sistema informativo per la condivisione dei dati sui beni immobili confiscati presenti sul territorio regionale. Lo prevede un accordo sottoscritto tra Palazzo Lombardia e l'Anbsc. Il sistema è disponibile anche per gli enti e i soggetti coinvolti nella gestione dei beni. "La restituzione alle Comunità territoriali dei beni confiscati alle mafie - dichiara l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato - è uno strumento importantissimo e di grande valore rieducativo. Non solo perché i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Milano, 15 dic. (Adnkronos) -ha messo a disposizione dell'Nazionale deiun sistema informativo per ladeisuiimmobilipresenti sul territorio regionale. Lo prevede unsottoscritto tra Palazzoe l'Anbsc. Il sistema è disponibile anche per gli enti e i soggetti coinvolti nella gestione dei. "La restituzione alle Comunità territoriali deialle mafie - dichiara l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato - è uno strumento importantissimo e di grande valore rieducativo. Non solo perché i ...

dellorco85 : La Lombardia è la regione più colpita dal Covid in Italia e tra le più colpite al mondo. Sentire #Fontana dire 'Son… - fattoquotidiano : Lombardia, il governatore Fontana: “Provvedimenti folli per Natale. D’accordo con chi non rispetterà le regole” - ED_Lombardia : Accordo sul programma #Europadigitale! Fornirà finanziamenti per progetti in: ?? supercalcolo ?? intelligenza artifi… - quibresciait : Mercato di Rovato, Regione finanzia la riqualificazione con 2,5 mln - (red.) Regione Lombardia, durante la giunta o… - SiArw16 : @chuckbassSun In estate come tutta l'Italia eravamo scesi e molto. Siamo anche 10m quindi posso capire perché abbia… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia accordo Regione Lombardia, nuovo accordo per la mobilità sostenibile La Repubblica Seveso e non solo: altri 50 campionamenti nei Comuni colpiti dalla diossina

È vicino l’accordo tra Regione e Fondazione Lombardia per l’ambiente: in programma altri 50 campionamenti nei terreni colpiti dalla diossina 40 anni fa tra ... Lo studio universitario: il Covid uccide di più in Lombardia, di meno in Campania

Lo studio universitario: il Covid uccide di più in Lombardia, di meno in Campania. Il Covid-19 non causa ovunque la stessa mortalità, ma si manifesta con estrema variabilità nelle Regioni italiane, an ... È vicino l’accordo tra Regione e Fondazione Lombardia per l’ambiente: in programma altri 50 campionamenti nei terreni colpiti dalla diossina 40 anni fa tra ...Lo studio universitario: il Covid uccide di più in Lombardia, di meno in Campania. Il Covid-19 non causa ovunque la stessa mortalità, ma si manifesta con estrema variabilità nelle Regioni italiane, an ...