Lockdown di Natale, emergono nuovi dettagli: coprifuoco anticipato e ristoranti chiusi (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvevamo già scritto di come il Governo stia seriamente pensando a un nuovo giro di vite in vista delle feste natalizie. Ormai la possibilità che si mettano in campo ulteriori misure restrittive sul fronte anti – covid appare sempre più una certezza. Una decisione arriverà comunque entro 48 ore, domani sera o mercoledì, anche se in prima battuta si era ipotizzato che si potesse decidere già entro la giornata odierna. Sul tavolo del governo ci sono due opzioni: una è quella di una zona rossa nazionale nei giorni festivi e prefestivi – un Lockdown di fatto – dalla vigilia a Santo Stefano, da San Silvestro a Capodanno, solo con i servizi essenziali aperti. Oppure – quella decisamente più probabile – di una max zona arancione, con i negozi aperti e i ristoranti chiusi. E con il coprifuoco ...

