Lo Stato indipendente chiamato Facebook

Era nata coma piattaforma per i 'compagni di classe' che volevano ritrovarsi – e mantenersi in contatto – anche dopo la fine del percorso di studi condiviso. Poi, mattone dopo mattone, è diventato (e sta diventando) un vero e proprio Stato indipendente. La creatura di Mark Zuckerberg è da anni molto più di un social network e, piano piano, sta assumendo sempre più i contorni di un'entità che vive di vita propria. Le modifiche strutturali sono arrivate con il tempo e ora, con l'arrivo di Diem – il bitcoin Facebook – questa mutazione è arrivata al compimento. Ma non sembra essere l'ultimo passo. LEGGI ANCHE > Dentro The Social Dilemma Solo qualche anno fa il colosso dei social network (che, nel frattempo, ha acquisito anche Instagram e Whatsapp creando una sorta di piccolo-immenso monopolio) aveva provato a lanciare Libra: una ...

