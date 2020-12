Llorente senza mascherina | multa salata del Napoli per l’attaccante

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutispagnolo delFernando, ormai ai margini della rosa di Rino Gattuso, è statoto dal club azzurro con un’ammenda di 60 mila euro. Il motivo? In questi giorni l’ex Tottenham avrebbe violato il protocollo anti Covid partecipando a una partita di padel. Il, non ha tollerato l’atteggiamento del centravantindolo. Lasarebbe relativa non alla partita ma al fatto cheil giocatore non indossasse la. La notizia è stata riportata da Carlo Alvino, giornalista di ‘Kiss Kiss’, radio ufficiale del club azzurro, nel corso della puntata odierna della trasmissione ‘Porompomperò’. “Laammonta a 60 mila euro ed è stata comminata al ...