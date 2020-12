LIVE Udinese Crotone Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di martedì 15 dicembre 2020) Ottimo momento di forma per l’Udinese che nelle ultime settimane ha “rialzato la testa” con un pareggio e tre vittorie nelle ultime quattro sfide: i friulani hanno un’ulteriore occasione per allungare la striscia di risultati nella sfida odierna delle 18.00 contro il Crotone, reduce dal primo successo in campionato contro lo Spezia, terminato 4 a 1. Le scelte degli allenatori Gotti non cambierà la formazione che sta facendo bene: la coppia d’attacco continuerà ad essere Pussetto e Deulofeu, idem per gli esterni presidiati ancora da Stryger Larsen e Zeegelar, mentre ritorna Arslan. Per il Crotone un cambio in difesa, con Cuomo che sostituirà Magallan squalificato, mentre ritorna arruolabile Petriccione a centrocampo. Coppia d’attacco Simy-Messias, esterni a tutta fascia Reca e Pereira. Formazioni ... Leggi su giornal (Di martedì 15 dicembre 2020) Ottimo momento di forma per l’che nelle ultime settimane ha “rialzato la testa” con un pareggio e tre vittorie nelle ultime quattro sfide: i friulani hanno un’ulteriore occasione per allungare la striscia di risultati nella sfida odierna delle 18.00 contro il, reduce dal primo successo in campionato contro lo Spezia, terminato 4 a 1. Le scelte degli allenatori Gotti non cambierà la formazione che sta facendo bene: la coppia d’attacco continuerà ad essere Pussetto e Deulofeu, idem per gli esterni presidiati ancora da Stryger Larsen e Zeegelar, mentre ritorna Arslan. Per ilun cambio in difesa, con Cuomo che sostituirà Magallan squalificato, mentre ritorna arruolabile Petriccione a centrocampo. Coppia d’attacco Simy-Messias, esterni a tutta fascia Reca e Pereira....

