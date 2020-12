LIVE – Monza-Entella, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di martedì 15 dicembre 2020) La DIRETTA LIVE di Monza-Entella, match valido per la dodicesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, dopo la vittoria in trasferta ottenuta contro il Venezia, vogliono dare continuità ai risultati, mentre i liguri, ultimi in classifica, cercano il modo per uscire da un periodo alquanto complicato. Calcio d’inizio fissato per le ore 21 di martedì 15 dicembre: chi avrà la meglio tra le due formazioni? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. SEGUI IN DIRETTA EMPOLI-CREMONESE SEGUI IN DIRETTA LECCE-SALERNITANA SEGUI IN DIRETTA SPAL-CHIEVO FORMAZIONI UFFICIALI Monza: Di Gregorio; Donati, Bettella, Bellusci, Carlos Augusto; Barillà, Fossati, ... Leggi su sportface (Di martedì 15 dicembre 2020) Ladi, match valido per la dodicesima giornata di. I padroni di casa, dopo la vittoria in trasferta ottenuta contro il Venezia, vogliono dare continuità ai risultati, mentre i liguri, ultimi in classifica, cercano il modo per uscire da un periodo alquanto complicato. Calcio d’inizio fissato per le ore 21 di martedì 15 dicembre: chi avrà la meglio tra le due formazioni? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. SEGUI INEMPOLI-CREMONESE SEGUI INLECCE-SALERNITANA SEGUI INSPAL-CHIEVO FORMAZIONI UFFICIALI: Di Gregorio; Donati, Bettella, Bellusci, Carlos Augusto; Barillà, Fossati, ...

