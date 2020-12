LIVE Modena-Kuzbass 1-0 | Champions League volley in DIRETTA | i Canarini vincono il primo set contro Zaytsev

Leggi su oasport

(Di martedì 15 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4 MUROOOOOOOOOOO! Stankovic stampa Karpukhov!torna avanti! 4-4 Lunga la battuta di Shcherbakov. Le due squadre stanno sbagliando troppo nel fondamentale. 3-4 Vettori deve ancora registrare il servizio, pallone in rete. 3-3 Fischiato un fallo in palleggio a Kobzar,recupera il break. 2-3 Eccellente mani-fuori di Vettori, bravo Lavia in ricezione. 1-3 Mazzone restituisce il favore dai nove metri. 1-2 Lungo il servizio di Kobzar. 0-2 Botta di Markin, bravoad aprire il gioco. 0-1 Karpukhov passa intempo. INIZIA IL SECONDO SET. Nelset: 6 punti di, 4 di Vettori, 3 di Mazzone.KEMEROVO 1-0 (25-23). 25-23 ...