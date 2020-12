LIVE Modena-Kuzbass 1-0 | Champions League volley in DIRETTA | 13-7 | Canarini scatenati contro Zaytsev

Leggi su oasport

(Di martedì 15 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-8 Sontuosa pipe di Lavia! Lo schiacciatore è salito in cattedra in questo secondo set,sta stritolando gli spentissimi russi. Verbov costretto al secondo discrezionale, il Kemerovo è in apnea. 14-8 Fischiata una doppia al Kemerovo, fase confusa sottorete. 13-8 Questa volta è Petric a subire il muro di Shcherbakov. Ivannon viene chiamato in causa dal nuovo palleggiatore. 13-7 MUROOOOOOOOOO! GRANITICIIIIIII! Mazzone cosmico, Markin abbassa la cresta. 12-7 Bel vincente di Vettori, impeccabile diagonale da posto 4. 11-7 Cambio di palleggiatore per il: entra Krechetov, esce Kozbar. 11-6 MUROOOOOOOOOOO! MAZZONEEEEEEE! Non si passa più! Tavasiev si inchina in primo tempo. Allungo di! 10-6 Spettacolare lungolinea di ...